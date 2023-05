Traffico, code sull'A4 a causa di 2 incidenti stradali fra veicoli

Momenti di tilt assoluto per il traffico e lunghe code sull’A4 a causa di 2 incidenti stradali fra veicoli. Da quanto si apprende quelle più consistenti si sono registrate tra Vilesse e Palmanova in direzione Venezia, con le pattuglie della polizia stradale e le unità dei soccorritori impegnate nelle tristi incombenze che seguono i sinistri stradali. Da quanto si apprende i due incidenti si sono verificati a poche centinaia di metri l’uno dell’altro.

E le code sono state massicce lungo il tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Ma cosa è successo? I media spiegano che poco dopo le 14 di oggi, 16 maggio, al chilometro 493 + 300, all’altezza del Comune di Bagnaria Arsa, si sono urtate due automobili. Secondo quanto si legge l’impatto non ha provocato feriti e le vetture sono state prontamente spostate nella corsia di emergenza, solo che le operazioni, con la complicità del maltempo, hanno creato un rallentamento del traffico. E non era finita, dato che circa cinquecento metri più avanti si è verificato il secondo sinistro. In quel caso un furgone ha tamponato un autoarticolato.

Secondo il resoconto delle testate il conducente del furgone è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono giunte le unità del Suem 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e con essi anche il team in servizio del personale di Autovie Venete con i mezzi di soccorso meccanico in dotazione. Il traffico è stato rallentato per consentire le operazioni di soccorso.