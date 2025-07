Traffico di migranti, operazione Medusa a Reggio Calabria: 25 arresti

Roma, 8 lug. (askanews) – L’hanno chiamata “Medusa” l’operazione internazionale della polizia di Stato coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria: 25 i cittadini stranieri destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere e 43 indagati per un totale di 68 persone accusate di far parte di una rete internazionale di trafficanti di migranti.

Quattro – secondo le indagini – le associazioni che gestivano le fasi della traversata dei clandestini lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dai porti della Turchia fino alle coste della provincia reggina.

I magistrati hanno ricostruito più di 30 sbarchi tra il 2017 e il 2022, per un totale di circa 2000 migranti approdati sulle coste italiane a bordo di barche a vela; secondo le stime della polizia per un giro d’affari di 10 milioni di euro.

Grazie al coordinamento della Direzione nazionale antimafia, di Eurojust, Interpol, Europol e servizio per la cooperazione internazionale di polizia, sono stati individuati scafisti e capi delle organizzazioni criminali, tutti cittadini di Georgia, Ucraina, Turchia e Moldavia. Disposto anche il sequestro di 3 milioni e 300.000 euro circa.