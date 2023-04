Traffico e caos sulla Statale 554: tre incidenti

Una serie di incidenti ha gettato nel caso la Strada Statale 554: tra gli scontri, anche uno tra una Ferrari e un fuoristrada. Nessuna vittima.

Ferrari contro un fuoristrada sulla SS 554

La Strada Statale 554, soprannominata “Cagliaritana”, famosa in tutta la Sardegna, è stata teatro di scontri, tamponamenti e traffico intenso nella mattinata di oggi – lunedì 17 aprile.

Un primo incidente ha visto protagonisti due veicoli: nello specifico, una Ferrari e un fuoristrada. Le due auto si sono scontrate all’altezza dello svincolo del ponte Emanuela Loi, a Monserrato, ma per i due guidatori non ci sono state conseguenze a livello di salute.

Caos e traffico sulla Statale 554: gli altri incidenti

Lo scontro tra l’auto sportiva italiana e il suv è stato solo la miccia che ha innescato il caos sulla SS 554. Infatti, un altro scontro si è verificato sulla stessa strada, in direzione Quartu: anche in questo caso non ci sono state vittime. Infine, un altro tamponamento, pochi chilometri più avanti, che ha contribuito a paralizzare il traffico sulla Cagliaritana questa mattina.

Una mattinata da incubo non solo per gli automobilisti, ma anche per il personale sanitario – mobilitato in più occasioni – e per gli agenti della polizia locale di Monserrato.