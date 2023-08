Secondo le previsioni sul traffico, sarà un sabato da bollino nero sulle strade e le autostrade italiane per il primo fine settimana del mese di agosto.

Traffico primo weekend di agosto: tutte le previsioni

Sabato da bollino nero sulle strade e le autostrade italiane per il primo fine settimana del mese di agosto. Le direttrici dove si prevede il flusso maggiore sono in direzione Nord-Sud e lungo le fasce tirrenica e adriatica. Stesse previsioni di traffico anche per sabato 12 agosto, come reso noto da Autostrade per l’Italia. Per questo è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate già a partire da venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Inoltre, in occasione del primo fine settimana di agosto si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine.

Previsioni per il traffico nel weekend: la collaborazione tra Autostrade e polizia

Continua la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e polizia per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. Sabato e Domenica, così come nei weekend successivi di agosto, nelle principali aree di servizio delle rete autostradale, la polizia stradale fornirà consigli sulla guida sicura e informazioni sulla viabilità in tempo reale. L’iniziativa parte dal 5 agosto nelle aree di servizio in direttrice Sud A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, sabato 12 in A1 Badia Alpino e A1 Cantagallo Ovest. Durante il controesodo del 26 agosto in direttrice Nord A1 Secchia Est, A14 Conero Est e A1 Casilina Est.