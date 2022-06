Tragedia a Bellizzi, muore un 16enne del paese

La terribile tragedia che ha colpito Bellizzi nel Salernitano, dove fra lo sconforto generale muore un 16enne del paese benvoluto da tutti

Una tragedia a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove secondo quanto riportato dai media territoriali muore un 16enne del paese. E nella cittadina campana si registra solo dolore immenso per i familiari di “Checco” e cordoglio del sindaco sulla sua pagina Facebook.

I media spiegano che la comunità di Bellizzi è sconvolta “per la morte di Francesco, di appena 16 anni”.

Tragedia a Bellizzi, muore un 16enne

Con il passare delle ore i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane sono diventati centinaia, e ad unirsi al dolore della famiglia è stato anche il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe che ha affidato ai suoi account social il suo personale e vivissimo cordoglio.

Ha scritto Volpe: “Solo tanta tristezza in questo momento. Un abbraccio al Papà e alla Mamma di Francesco (Checco per gli amici)”.

Il sindaco: “Come si fa a rincuorare i suoi cari?”

E ancora: “Non ci sono parole per un ragazzo di 16 anni che si è spento all’improvviso”. Poi in mesta chiosa: “Come si fa a rincuorare i suoi cari e i suoi affetti? Ci stringiamo al dolore immenso.

Che la terra gli sia lieve”. Una comunità distrutta dal dolore si appresta dunque a dare l’ultimo saluto terreno al giovane e compianto “Checco”.