Tragedia a Cadoneghe, motociclista 21enne si schianta sul cavalcavia e muore

Tragedia a Cadoneghe, in Veneto, dove un giovane motociclista 21enne si schianta sul cavalcavia e muore.

Giordano Sanginiti aveva appena superato lo svincolo di Bragni quando ha perso il controllo del mezzo. Tutto è accaduto intorno alle 17 sul cavalcavia lungo la Sr 308. Da quanto spiega Il Gazzettino l’impatto è avvenuto nel territorio di Cadoneghe “non distante dai confini con Campodarsego”.

Motociclista 21enne si schianta sul cavalcavia

Giordano, studente di medicina a Padova, stava percorrendo la via assieme ad un amico anche lui centauro quando, per cause da definire e su un rettilineo, il 21enne ha perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente contro il guard-rail.

Il giovane era originario di Mirano ma abitava in provincia di Udine a Forni di Sopra.

L’arrivo di polizia stradale e Suem 118

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio della Polizia stradale che è intervenuta a razzo assieme ai soccorritori. I media parlano delle ipotesi su un guasto meccanico, un malore o una possibile distrazione ma nessuna di queste ha conferme ufficiali. Purtroppo i sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatarne l’avvenuto decesso.

Il Gazzettino ha spiegato che “al momento si esclude la complicità di terzi tra le cause che hanno portato allo schianto mortale”.