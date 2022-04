Tragedia a Caserta, operaio muore mentre esegue dei lavori domestici

Una terribile tragedia si è verificata a Vairano Patenora, nell'alta provincia di Caserta, dove un operaio muore mentre esegue dei lavori domestici

Tragedia a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove un operaio muore mentre esegue dei lavori domestici. Il dramma si è consumato nella giornata del 9 aprile nel piccolo centro dell’Alto Casertano in Terra di Lavoro. La vittima, un 50enne residente nel vicino centro di Caianello, era affaccendata in alcuni lavori presso un’abitazione privata quando, secondo il racconto dei media locali, ha accusato un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Tragedia a Caserta, operaio muore all’improvviso

La vittima era un dipendente dello stabilimento casertano di acque minerali Ferrarelle di Riardo e sarebbe spirata dopo essersi accasciata a terra all’interno dell’abitazione in cui stava effettuando i lavori. A quel punto la descrizione dell’accaduto diverge: da un lato viene data menzione dell’esclusivo quanto drammatico decesso del 50enne.

I soccorsi e le polemiche sull’ambulanza

Secondo quel racconto l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza che lo avrebbe trasportato purtroppo invano all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è deceduto poco dopo l’arrivo, dall’altro c’è una seconda versione.

Sarebbe quella secondo cui la vittima sarebbe stata raggiunta da un mezzo di soccorso privo di medico a bordo e poi solo in un secondo momento da una ulteriore ambulanza attrezzata per la bisogna, purtroppo arrivata troppo tardi.