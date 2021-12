Tragedia a Catania: cade con la moto da enduro nel fiume ed annega nella fortissima corrente creata dal maltempo delle ultime settimane

Tragedia a Catania: cade con la moto da enduro nel fiume ed annega nelle acque dell’Alcantara: il centauro 33enne di Acireale Mario Tommasi perde la vita nei pressi di un ponte sul fiume mentre stava cercando di effettuare una risalita.

Dopo l’allarme a mettersi alla ricerca del ragazzo sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati nel recupero del corpo del giovane. E le prime testimonianze raccolte hanno confermato le tragiche circostanze del decesso di Mario: effettivamente il motociclista stava risalendo il fiume in escursione, ma ad un certo punto aveva perso l’equilibrio ed era rovinato nel fiume.

Purtroppo con il maltempo di queste ultime settimane, in particolare in Sicilia, il fiume è ingrossato e la corrente molto decisa, perciò per Mario non c’è stato nulla da fare: i flutti melmosi lo hanno inghiottito e trascinato a valle. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il 118.

Dopo ricerche concitate il corpo del ragazzo è stato ritrovato in un tratto al confine tra le province di Messina e Catania. Al lavoro con i soccorritori anche i tecnici della Stazione Etna Nord e della squadra di soccorso in Forra con due istruttori nazionali e otto tecnici. I tentativi degli operatori del 118 di rianimare Mario si sono purtroppo rivelati vani. Ai militari dell’Arma l’ingrato compito di redigere il verbale.