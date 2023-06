Domenico Castronovo morto in un incidente stradale

Ha sbandato con l’auto, è finito contro il guardrail ed è precipitato in un fossato: così Domenico Castronovo è morto in un incidente stradale.

Domenico Castronovo, 32 anni, è morto in un drammatico incidente stradale si è consumato in località Primosole, a Catania. Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Tragedia a Catania, morto in un incidente stradale Domenico Castronovo

Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 giugno, intorno alle ore 01:30, un terribile incidente si è verificato in località Primosole, nel comune di Catania, in corrispondenza della Zona industriale.

Sulla base delle prime ricostruzioni sinora effettuate, Castronovo si trovava alla guida della sua Audi A3 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento. Uscito di strada, il 32enne residente a Scordia ha impattato contro il guardrail. Il veicolo, infine, ha concluso la sua corsa precipitando in un fossato vicino.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro, si sono rapidamente recati i sanitari del 118, gli uomini della polizia municipale di Catania e i carabinieri di Scordia.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso a Castronovo ma ogni tentativo di rianimarlo si è infine rivelato vano. Non è stato possibile, quindi, far altro se non dichiarare il decesso dell’uomo sul posto.

Poliziotti e carabinieri, invece, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente stradale.