Un bimbo di 3 anni è morto annegato presso la piscina di di un centro sportivo n viale Primavera nel quartiere romano di Centocelle. La tragedia si è consumata nella sera di domenica 28 maggio durante l’ora di cena. Da quello che si apprende il corpicino sarebbe stato rinvenuto intorno alle 20. Pare che nella struttura fosse in corso un party e che il bambino, originario della Costa D’Avorio, si sia allontanato; gli adulti non si sarebbero accorti della sua assenza. Il bimbo avrebbe poi scavato la recinzione, dirigendosi verso le vasche e cadendo in una di esse. Il corpo senza vita, che si trovava proprio in una vasca, è stato in seguito recuperato dai presenti sul posto.

Bimbo annegato in piscina: l’arrivo dei soccorsi

I tentativi di salvare il piccolo tramite massaggio cardiocircolatorio si sono purtroppo rivelati inutili: come spiega FanPage, una volta che i soccorsi suono giunti sul posto, il piccolo era già morto.

Non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita

Momenti drammatici quelli in cui si è tentato di rianimare il piccolo, che purtroppo aveva già lasciato questo mondo. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Roma Centocelle e i colleghi del Nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina.