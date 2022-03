Tragedia a Crotone: bimba ucraina muore dopo essere stata travolta da un’auto

Una bambina ucraina di soli 5 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stata investita da un'auto alla periferia di Crotone.

Era scappata dall’Ucraina ed era giunta a Crotone dove si era rifugiata con la sua famiglia. Eppure il dramma l’ha colta all’improvviso a seguito di un incidente stradale che per lei si è rivelato fatale. Questo è quanto è avvenuto ad una bambina di soli 5 anni che ha perso tragicamente la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava in località “Cantorato”.

Incidente stradale a Crotone: morta una bimba di 5 anni

Stando a quanto si apprende non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto in una strada secondaria. Da prime informazioni emerge come la bambina stesse camminando lungo il ciglio della strada con la cugina e un conoscente di quest’ultima quando un’auto guidata da un 45enne ha investito la piccina. Ferito – seppure in maniera non grave – il conoscente. A lanciare l’allarme era stato lo stesso 45enne che si era fermato per soccorrere la bimba.

Ogni sforzo sarebbe stato tuttavia vano.

I successivi accertamenti

Nel frattempo anche l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti volti a verificare la compatibilità delle sue condizioni fisiche. Contestualmente si è sottoposto agli esami etilometrici. Ad intervenire infine sul luogo dell’incidente i Carabinieri del Comando provinciale di Crotone. Questi ultimi hanno provveduto ad effettuare una serie di verifiche di rito al fine di raccogliere elementi utili mirati a ricostruire la dinamica.