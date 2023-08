Finisce nel peggiore dei modi la vacanza di due turisti lombardi: l’uomo è stato colpito da un infarto mentre si trovava alla guida a Folgaria. Il turista 66enne è morto sotto gli occhi della moglie, che poco prima aveva fatto un miracolo.

I soccorsi, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare la morte del 66enne.

Il gesto della donna

La tragedia è avvenuta domenica 27 agosto a Folgaria, in una strada cittadina. Quando la donna ha visto il marito accasciarsi sul sedile, ha impugnato il volante e tirato il freno a mano impedendo che l’auto si schiantasse.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Lunghe code di macchine

Nel frattempo, in entrambi i sensi di marcia si sono formate lunghe code di veicoli, sia in arrivo che in partenza dalle località turistiche sui monti dell’Alpe Cimbra.

La strada tra Calliano e Folgaria è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia, per quasi un’ora, per consentire il recupero della salma.

