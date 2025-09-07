Tragedia a Kyiv: droni e missili colpiscono la capitale ucraina

Un attacco aereo russo ha colpito Kyiv, causando morti e feriti tra la popolazione civile.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Un attacco aereo russo ha colpito Kyiv nella mattinata di domenica, causando la morte di almeno tre persone e ferendo diciotto. Gli edifici colpiti includono diversi complessi residenziali e la sede del governo. Le autorità locali confermano che l’attacco è avvenuto con l’uso di droni e missili, lasciando dietro di sé una scia di distruzione in tutta la capitale ucraina.

Dettagli dell’attacco

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha dichiarato che l’attacco ha avuto luogo nelle prime ore della mattina, provocando incendi in vari grattacieli della città. Tra le vittime ci sono un neonato e una giovane donna, entrambi trovati in un edificio colpito. Un’anziana, che si trovava in un rifugio, è deceduta a causa dell’attacco, sebbene le cause precise della sua morte siano ancora da accertare.

Le squadre di soccorso sono state mobilitate nel quartiere Darnytskyi, dove un edificio di quattro piani è andato a fuoco a causa dei detriti dei droni distrutti. Klitschko ha confermato che diversi altri incendi sono scoppiati in altre zone della città, incluso un edificio amministrativo nel distretto Pecherskyi, mentre il blackout ha colpito gran parte di Kyiv.

Reazioni e conseguenze

Il servizio di emergenza statale ha confermato la morte di almeno una persona e il ferimento di altri diciotto. Testimoni oculari e funzionari militari hanno riferito di una serie di esplosioni che hanno scosso la capitale, suggerendo che le unità di difesa aerea fossero attive. Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale, ha denunciato che la Russia sta colpendo deliberatamente obiettivi civili.

Il conflitto in Ucraina ha visto un incremento degli attacchi russi nelle ultime settimane, nonostante gli sforzi diplomatici in corso per porre fine alla guerra, iniziata con l’invasione su larga scala nel febbraio 2022. Klitschko ha anche segnalato che diversi feriti, tra cui una donna incinta, sono stati ricoverati in ospedale.

Altri attacchi in Ucraina

Intanto, altre città ucraine stanno subendo attacchi. A Kremenchuk, esplosioni hanno interrotto l’elettricità in diverse aree. A Kryvyi Rih, gli attacchi hanno colpito infrastrutture di trasporto e urbane, ma per fortuna non si registrano feriti. A Odessa, gli edifici residenziali hanno subito danni significativi e incendi sono scoppiati in vari appartamenti.

Inoltre, un attacco aereo separato nella regione di Sumy ha causato la morte di una persona e diversi feriti. Gli attacchi continuano a intensificarsi, con le unità dell’aviazione russa che affermano di aver distrutto almeno sessantanove droni ucraini durante la notte.