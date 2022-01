Tragedia a Lampedusa, il sindaco: basta girarsi dall’altra parte

Roma, 25 gen. (askanews) – “Come è possibile che uno Stato democratico e un Europa democratica non prendono in considerazione che esiste un problema e che il problema deve essere risolto? Come fanno a girarsi dall’altra parte di fronte a tanti cadaveri e morti nel Mediterraneo e di fronte a un’isola che continua a chiedere aiuto e non gli viene data alcuna risposta dalle istituzioni?”.

Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo l’ennesimo tragico sbarco di migranti sull’isola, il bilancio è di sette morti, facevano parte di un gruppo di 280 persone a bordo di un barcone intercettato la notte scorsa dalle motovedette della Guardia Costiera.

Il decesso è stato causato dall’ipotermia.

Quando i soccorritori hanno intercettato il barcone tre migranti erano già morti. Altri quattro sono deceduti durante il trasferimento sulla terraferma.