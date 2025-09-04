Tragedia a Lisbona: incidente della funicolare Gloria provoca morti e feriti

Un grave incidente ha colpito Lisbona quando la funicolare Gloria si è schiantata, causando morti e numerosi feriti.

Un tragico incidente ha scosso Lisbona nella giornata di ieri, quando la funicolare Gloria si è schiantata, causando almeno 15 morti e 18 feriti, tra cui un’italiana. Le autorità locali sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Dettagli dell’incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:30 locali, quando la funicolare, una delle più popolari attrazioni turistiche della capitale portoghese, ha perso il controllo e si è schiantata.

Testimoni oculari hanno descritto scene di caos e panico, con passeggeri intrappolati all’interno del veicolo.

Secondo una dichiarazione ufficiale delle forze dell’ordine, i soccorritori sono stati mobilitati rapidamente e hanno lavorato senza sosta per estrarre le vittime e fornire assistenza medica ai feriti. Le prime informazioni indicano che un malfunzionamento di un componente meccanico possa essere alla base dell’incidente, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause precise.

Reazioni e dichiarazioni

Il sindaco di Lisbona ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime, dichiarando: “Questa è una tragedia inaccettabile. Siamo al fianco delle famiglie colpite e faremo tutto il possibile per supportarle in questo momento difficile.” Le autorità sanitarie hanno attivato un protocollo di emergenza per garantire assistenza a tutti i feriti, molti dei quali sono stati trasportati negli ospedali della città.

Inoltre, la comunità italiana in Portogallo è in stato di allerta, con il Consolato che ha attivato un servizio di supporto per i cittadini coinvolti nell’incidente. “Ci stiamo attivando per garantire che ogni italiano coinvolto riceva l’assistenza necessaria,” ha affermato il Console.

Contesto e misure future

La funicolare Gloria è una delle attrazioni storiche di Lisbona e, come molte altre infrastrutture di trasporto, è soggetta a controlli regolari per garantire la sicurezza dei passeggeri. Tuttavia, questo incidente pone interrogativi sulla sicurezza di tali mezzi di trasporto in una città che affida parte della sua mobilità a sistemi così delicati.

Le autorità locali hanno già annunciato l’intenzione di avviare un’indagine approfondita per analizzare le condizioni di sicurezza delle funicolari e dei trasporti pubblici in generale. “Dobbiamo assicurarci che simili tragedie non accadano mai più,” ha affermato un portavoce del governo. La speranza è che da questo dramma possano scaturire misure che incrementino la sicurezza dei trasporti e proteggano i cittadini e i turisti che visitano Lisbona.