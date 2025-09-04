Tragedia a Lisbona: schianto della funicolare Gloria provoca decine di morti

Tragedia a Lisbona: il crollo della funicolare Gloria ha causato almeno 15 morti e numerosi feriti, tra cui un'italiana.

Un grave incidente ha colpito Lisbona oggi, quando la funicolare Gloria, un mezzo di trasporto popolare tra i turisti, si è schiantata causando la morte di almeno 15 persone e ferendo altre 18. Il drammatico evento si è verificato nella tarda mattinata, in una zona affollata della capitale portoghese, suscitando panico e allerta tra i passanti.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la funicolare ha perso il controllo mentre stava scendendo lungo la collina. Testimoni oculari hanno riferito di un forte rumore seguito da un grande fragore, prima che il veicolo si schiantasse contro un edificio. “Non ho mai visto nulla di simile. Era come se il tempo si fosse fermato,” ha dichiarato un testimone presente sul posto.

Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente e hanno avviato le operazioni di soccorso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini, dove il personale medico sta lavorando incessantemente per stabilizzare le condizioni critiche di alcuni pazienti. Tra i feriti, si segnala la presenza di un’italiana, le cui condizioni non sono ancora chiare.

Reazioni e indagini

Il governo portoghese ha espresso profondo cordoglio per le vittime. “Siamo devastati da questa tragedia. Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie colpite,” ha dichiarato il Primo Ministro in una conferenza stampa. Inoltre, è stata avviata un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente. Gli esperti stanno esaminando la funicolare e il sistema di sicurezza, per capire se ci siano state negligenze.

La funicolare Gloria, inaugurata nel 1885, è un simbolo della città e un’importante attrazione turistica. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici a Lisbona, con molti cittadini che chiedono una revisione delle procedure di sicurezza.

Informazioni utili e assistenza

Le autorità locali hanno attivato una hotline per le famiglie delle vittime e dei feriti, fornendo supporto psicologico a chi ne ha bisogno. “Stiamo facendo tutto il possibile per supportare le famiglie in questo momento difficile,” ha affermato un portavoce della Protezione Civile.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Sul posto confermiamo che il traffico è stato bloccato e le autorità invitano a evitare la zona.

Questa tragedia ha colpito non solo Lisbona ma l’intero Paese, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza nei trasporti pubblici. La comunità è in lutto e si mobilita per sostenere le famiglie colpite da questa drammatica situazione.