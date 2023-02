A Marano, comune della città metropolitana di Napoli, l’ex capo della protezione civile è morto in strada di fronte ad un’ingente folla di persone che ha provato a soccorrerlo.

Probabilmente è deceduto per un malore.

Tragedia a Marano: morto ex capo della protezione civile

Le cause non sono ancora note, ma un malore fatale, forse un arresto cardiaco, ha messo fine alla vita di Roberto Esposito, ex capo della protezione civile di Marano. Esposito non abitava troppo distante dal luogo in cui deceduto e non è chiaro per quale motivo sia uscito dalla sua abitazione. L’ex capo della protezione civile ha iniziato a sentirsi male nei pressi della villetta comunale di San Rocco.

I soccorsi: ambulanza in ritardo di un’ora

Intorno a Roberto Esposito c’erano almeno 10 persone che hanno assistito alla scena. Nessuno di essi si è perso d’animo ed ha prestato soccorso all’ex capo della protezione civile. Mentre alcuni provavano a rianimarlo e capire cosa fosse successo, altri chiamavano il numero d’emergenza. L’ambulanza è arrivata dopo quasi un’ora ma quasi sicuramente Esposito sarebbe deceduto lo stesso.

Gli agenti della polizia municipale, giunti sul posto, come riporta Il Mattino, hanno infatti dichiarato: