Tragedia a Massa Carrara, madre e figlio muoiono a distanza di poche ore: i dettagli

Una donna di 78 anni è morta a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, dopo che qualche ora prima è venuto a mancare il figlio di 45 anni.

Ecco tutti i dettagli su questa tragica vicenda.

Massa Carrara, madre e figlio muoiono a poche ore di distanza: tutti i dettagli

Una tragedia ha colpito la comunità cittadina di Villafranca in Lunigiana, è qui che nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023, Matteo Veroni, un camionista di 45 anni, è morto dopo aver accusato un malore, mentre stava rientrando a casa.

A distanza di poche ore dalla scomparsa di Matteo Veroni, la madre dell’uomo, Franca Porta Scarta, è morta nel sonno a 78 anni.

La morte di Matteo Veroni e Franca Porta Scarta: comunità cittadina sconvolta

L’intera comunità cittadina di Villafranca in Lunigiana è sconvolta per la morte di Franca Porta Scarta e del figlio Matteo Veroni.

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023, Matteo Veroni tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici, si è accasciato sulle scale, la madre ha immediatamente avvertito i soccorritori, che purtroppo però al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dopo la morte del figlio, Franca Porta Scarta ha deciso di allestire la camera ardente in casa. La donna non ha retto al dolore per la perdita del figlio e dopo essersi recata nella sua camera per riposare, non si è più svegliata.

Il messaggio di cordoglio del Sindaco di Villafranca Filippo Bellesi

Il Sindaco di Villafranca in Lunigiana, Filippo Bellesi ha così commentato la notizia della morte di Franca Porta Scarta e del figlio Matteo Veroni, secondo quanto riportato dal “Corriere Fiorentino”: