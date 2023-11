L’incidente con il monopattino è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:00. L’uomo, di 49 anni, si è schiattando mentre transitava in Via Ugo Bassi.

Milano, schianto con il monopattino: uomo in coma

Il 49enne si trovava all’incrocio tra Via Ugo Bassi e via Carlo Farini, quando ha preso il controllo del monopattino elettrico, cadendo a terra e colpendo violentemente la testa sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno subito constatato le gravissime condizioni in cui riversava l’uomo, per via del trauma cranico.

La corsa all’ospedale

La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Ora è in coma, in pericolo di vita. Oltre all’ambulanza e all’auto medica, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, a cui spetta il compito di eseguire i dovuti rilievi. Una prima ricostruzione sembrerebbe avvalorare la tesi che si sia trattato solamente di un drammatico incidente. Non risultano, infatti, coinvolte altre auto.

Oltre mille incidenti con i monopattini

Secondo i dati raccolti dal Comune di Milano, da giugno 2020 a marzo 2022 ci sono stati più di mille incidenti che hanno coinvolto dei monopattini. Rispetto al 2017 l’aumento è stato di circa il 650%. Le zone maggiormente interessate sembrano essere Corso Buenos Aires e Corso Venezia, soprattutto da quando sono state realizzate le piste ciclabili.