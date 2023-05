Tragedia a Mondello: 54enne muore mentre lavora in spiaggia

Una semplice giornata di lavoro s’è trasformata in tragedia. A Mondello, nel tratto situato a poca distanza da piazza di Valdesi, un operatore balneare di 54 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava al lavoro per sistemare gli ombrelloni in vista dell’apertura del lido.

Morto 54enne mentre preparava gli ombrelloni in vista della riapertura del lido: tragedia a Mondello

L’uomo, di nome Massimo Russo, era un dipendente della Italo Belga. Intorno alle ore 10 si trovava in spiaggia per conto della società che ne gestisce l’attività e secondo una prima ricostruzione, l’operatore era intento a sistemare alcuni ombrelloni in vista della riapertura del lido.

All’improvviso l’uomo si sarebbe sentito male. I soccorsi sono stati subito allertati. Ad intervenire sul posto sono stati innanzitutto dei farmacisti che lavorano in un’attività commerciale situata poco distante dal luogo della tragedia, e successivamente sono giunti anche i sanitari del 118.

Sono state avviate le manovre per rianimare il 54enne ma si sono rivelate inutili. L’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto anche la polizia e i vigili urbani per i dovuti accertamenti. Originario di Partanna, Massimo Russo era molto noto in zona perché faceva l’attore durante le rappresentazioni nella zona.

Il cordoglio dei conoscenti è passato anche per i social: “Caro Massimo – scrive uno dei suoi amici su Facebook – voglio ricordarti forte e guerriero e sempre sorridente e grande lavoratore. Sono davvero addolorato per la tua famiglia. Spero che la terra ti sia lieve e che ci guardi da lassù“.