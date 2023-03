Tragedia a Orbassano, uomo morto in strada per un malore

Tragedia a Orbassano: un uomo è morto in strada dopo essere stato colto da un malore improvviso. Inutili le manovre per rianimare la vittima effettuate dai soccorritori giunti sul posto.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, a Orbassano, un uomo si è improvvisamente accasciato al suolo colto da un malore improvviso. Il cittadino, alla luce delle informazioni diffuse, stava pedalando in prossimità della rotonda tra strada Torino, via Milano, via Di Nanni e via Calvino quando è stato stroncato dal malessere.

La vittima, di origini italiane, aveva 77 anni.

Inutili i soccorsi

L’accaduto è stato prontamente segnalato ai sanitari del 118 che si sono subito recati sul luogo dell’incidente. Sul posto, era presente il personale della Croce Bianca di Orbassano e della Croce Verde Torino che hanno tentato a lungo di rianimare il 77enne. Ogni tentativo di soccorso, tuttavia, si è rivelato vano.

Insieme ai paramedici, il luogo della tragedia è stato raggiunto anche dagli agenti della polizia locale che hanno sbrigato le pratiche del caso.

Al momento, non è noto cosa abbia causato il malessere che ha determinato l’improvvisa scomparsa dell’uomo.