Tragedia a Parabiago: operaio morto schiacciato da un forno che si sarebbe staccato dai supporti che lo tenevano ancorato e lo avrebbe preso alla testa

Ennesima tragedia del lavoro, stavolta a Parabiago, nell’hinterland di Milano, dove un operaio è morto schiacciato da un forno: secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 41enne, stava lavorando in una pizzeria quando la struttura lo ha travolto.

Parabiago, operaio schiacciato a morte da un forno in una pizzeria a via IV Novembre

L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato durante i lavori di ristrutturazione di un locale in via IV Novembre. I media locali spiegano che a trovare l’operaio esanime a terra sotto la pesantissima struttura è stato il proprietario del locale che si era assentato per alcune commissioni.

Il ritrovamento dell’operaio schiacciato da un forno a Parabiago: l’allarme del proprietario

A quel punto, dopo qualche vano tentativo di liberare il 41enne, è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate le unità del 118 ma la sola cosa che i sanitari hanno potuto fare è stata quella di asseverare il tragico decesso dell’operaio.

Carabinieri di Parabiago al lavoro per capire come sia stato schiacciato da un forno l’operaio

Pare che il forno si sia staccato all’improvviso dai supporti, dalle graffe che lo tenevano bloccato e che sia rovinato addosso all’operaio che era chino al lavoro, colpendolo al capo.

Sul posto i Carabinieri della territoriale, i vigili del fuoco e la Polizia locale per effettuare i rilievi e capire dinamiche ed eventuali responsabilità nel sinistro.