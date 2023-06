Una vera e propria tragedia ha sconvolto la città di Roma nella giornata di ieri. Un bambino di 4 anni di origini nigeriane ha perso la vita mentre stava giocando con i suoi amichetti. Il piccolo si è improvvisamente accasciato a terra: inutile l’intervento dei soccorsi.

Bimbo di 4 anni si accascia e muore davanti alla madre

Il dramma è avvenuto ieri, venerdì 2 Giugno, attorno alle ore 15 presso una casa famiglia situata nel quartiere di Casal de Pazzi a Roma. Il bambino stava giocando con i suoi amichetti quando, all’improvviso e senza nessun contatto con qualcuno degli altri bimbi, è caduto a terra. I presenti, preoccupati, hanno subito chiamato i soccorsi con i medici del 118 che sono giunti al più presto a Casal de Pazzi con un’ambulanza.

Il tentativo di rianimazione e il decesso del bimbo

Per circa un’ora i sanitari hanno provato, utilizzando diverse tecniche, a rianimare il bambino, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il piccolo è morto a 4 anni. I motivi del decesso ancora non si conoscono: sul suo corpo è stata disposta un’autopsia. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che il bambino potesse essere affetto da scarlattina.