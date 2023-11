Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 10:30 in via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde della Capitale.

Tragedia a Roma, donna schiacciata da un albero

La vittima, una donna di 81 anni, stava camminando sul marciapiede quando l’albero le è precipitato addosso a causa del forte vento. Il figlio, che si trovava con lei al momento dell’incidente, è rimasto illeso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia e la Polizia mortuaria. Dai primi rilievi sembra che l’albero si sia spezzato ad un metro e mezzo di altezza, colpendo l’anziana con la fronda.

Si indaga per omicidio colposo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per il reato di omicidio colposo. Il pm a capo delle indagini è Eugenio Albamonte, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. È stato disposto il sequestro del tronco e l’autopsia sulla salma della donna. Le indagini saranno seguite dai carabinieri forestali.

Sfiorate decine di tragedie

Il forte vento e le condizioni meteo hanno creato disagi in tutta Roma. I Vigili del fuoco sono stati chiamati per numerosi interventi in ogni zona della Capitale. Nel quartiere Monteverde si è staccato un ramo da un altro albero, senza però causare vittime. La notizia della morte della donna ha scosso l’opinione pubblica e l’amministrazione comunale. Sul posto si è recato anche il sindaco Roberto Gualtieri. Via di Donna Olimpia, infatti, è una strada molto frequentata. Sull’altro lato del marciapiede si trova una scuola elementare e poco più avanti il liceo Morgagni e il Federico Caffè.