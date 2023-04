Tragedia a Siracusa: donna cade dal balcone e muore

Una verità che dovrà scaturire dalle ricerche degli investigatori, quella che si cerca dopo una tragedia a Siracusa in cui donna cade dal balcone e muore. Da quanto si legge in queste ore sui media della Sicilia infatti la procura cittadina ah disposto un’indagine per accertare cause e dinamiche del dramma. Il dato è che la magistratura siracusana sta cercando di raccogliere elementi che accertino che si sia trattato in maniera inequivocabile di un incidente.

Siracusa: donna cade dal balcone e muore

Perché? Il motivo lo spiegano i media: la procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare le cause della morte di una 45enne siracusana. La donna è deceduta dopo una terribile caduta nel vuoto dal balcone della sua abitazione di viale Scala Greca. Il rione in questione si trova nella zona nord di Siracusa. E da questo punto di vista la Procura deve accertare se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Ci sono elementi non provati che renderebbero la pista plausibile, considerato che la donna, disoccupata, pare soffrisse di “crolli nervosi”.

All’opera gli agenti della Squadra Mobile

L’esito procedurale perciò di quella tragica vicenda è in questi giorni al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Siracusa. Sembra accertato il dato per cui la vittima aveva precedenti di depressione. Il personale sanitario del 118 giunto in viale Scala Greca ha potuto solo constatare il decesso della donna che purtroppo ha colpito il suolo tra il marciapiede sotto il balcone e la ruota di una vettura parcheggiata.