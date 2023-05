Tragedia ad Artena: bimbo di appena 2 anni muore nella culla

Una possibile "morte in culla", quella di un bimbo di appena 2 anni che muore nelle ore notturne alle porte di Roma

Dolore indescrivibile nella cittadina vicino Roma e strazio in una famiglia di Artena, dove un bimbo di appena 2 anni muore nella culla. Alcuni media ipotizzano che forse ad uccidere il piccolo nella casa della frazione Colubro possa essere stata la Sids ma quello che ora si sa è che quel decesso è stato una tragedia vera. Tutto sarebbe accaduto nelle ore notturne con il piccolo, figlio di una giovane coppia del posto, deceduto mentre dormiva nel sul lettino.

Bimbo di 2 anni muore nella culla

Ad accorgersi che qualcosa non andava erano stati i genitori stessi. I due hanno allarmato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza Ares, con i sanitari e l’auto con il medico a bordo giunti a razzo ma purtroppo senza esito.

I soccorsi inutili e lo strazio dei genitori

Dai media si apprende che l’intera comunità di Artena si è stretta in un abbraccio di cordoglio ai genitori del piccolo deceduto. I genitori, due 25enni, sono inconsolabili e per capire cosa sia potuto succedere al bambino pare sia stata disposta un’autopsia. Alcuni media attribuiscono la morte alla sindrome Sids, “Sudden Infant Death Syndrome”, quella della cosiddetta morte in culla ma serviranno elementi medico legali più certi.