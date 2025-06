Tragedia al fiume Adda: recuperato il corpo di un adolescente di diciassette anni

È finita in tragedia la scomparsa di un giovane moldavo, di soli diciassette anni, che ieri pomeriggio ha deciso di tuffarsi nelle acque del fiume Adda, a Cassano, in provincia di Milano. Le operazioni di recupero, iniziate immediatamente dopo l’allerta, si sono concentrate in un’area specifica, dove le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo del ragazzo.

Il tuffo che si è trasformato in tragedia

Il pomeriggio di ieri sembrava iniziare come un momento di svago, ma si è trasformato in un incubo. Testimoni raccontano di aver visto il giovane tuffarsi nel fiume, ma dopo pochi istanti, non riemergere. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e le squadre di vigili del fuoco, insieme a sommozzatori esperti, si sono attivate per cercare di rintracciarlo.

Le ricerche e il ritrovamento

Le ricerche sono state lunghe e difficili. Le condizioni del fiume, con correnti forti e una visibilità limitata, hanno reso il lavoro dei soccorritori estremamente complesso. Diverse ore dopo l’inizio delle operazioni, il corpo del ragazzo è stato finalmente localizzato nell’angolo destro della Diga Rusca. Questo triste sviluppo ha lasciato un profondo senso di sconforto tra amici e familiari.

Testimonianze e reazioni

“È difficile credere che sia successo. Era un ragazzo solare, amato da tutti,” racconta un amico visibilmente scosso. La comunità di Cassano si stringe attorno alla famiglia del giovane, unendosi nel dolore per la perdita. Ma come è stato possibile che un momento di svago si sia trasformato in una tragedia così grande? Domande senza risposta rimbalzano tra i presenti.

Le indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte della morte. Cosa ha portato il giovane a tuffarsi in quelle acque? C’era qualcuno con lui in quel momento? Queste domande sono cruciali e richiedono risposte tempestive. Mentre il lutto avvolge la comunità, gli inquirenti continuano a raccogliere informazioni e testimonianze per fare luce su quanto accaduto.