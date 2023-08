Legano la bambina di un anno sul catamarano per andare a cucinare. Muore annegata.

La morte della piccola Mahina, appena 13 mesi di età, ha sconvolto l’estate alle Isole Fiji. La bambina è stata legata sul catamarano mentre i suoi genitori cucinavano sottocoperta.

Genitori legano bimba sul catamarano: si libera e annega

Una vacanza in famiglia finita in tragedia. Mahina Toki, bambina di poco più di un anno, è morta annegata al largo delle isole Fiji occidentali.

Mahina era in vacanza con la sua famiglia, a bordo di un catamarano con i suoi due genitori neozelandesi. Mamma Kiri e papà Mark hanno deciso di legarla con un’imbracatura sul ponte dell’imbarcazione per cucinare tranquilli sottocoperta.

Cosa può capire una cucciola di un anno? Così la piccola ha tentato di slegarsi, ci è riuscita ed è morta annegata.

Pensavano di averla messa in sicurezza

Quando i genitori sono tornati sul ponte hanno trovato il corpo senza vita della loro piccola Mahina che galleggiava in acqua. Interrogati dalla polizia hanno riferito di averla messa in tal modo in sicurezza.

Dalle ricostruzioni degli investigatori è emerso che Mahina è morta subito dopo l’annegamento. Infatti i tentativi disperati di rianimarla sono stati inutili.