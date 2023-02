Terribile tragedia alle primarie del Pd.

Daniele Nucera era uno scrutatore nel comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, ed è morto a causa di un malore improvviso durante lo spoglio.

Tragedia alle primarie del Pd: scrutatore stroncato da un malore

Daniele Nucera era uno scrutatore nel comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo è morto a causa di un malore durante lo spoglio delle primarie del Pd. I soccorsi si sono rivelati inutili.

“Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l’intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito Democratico reggino e calabrese” sono le parole del Partito democratico di Reggio Calabria. “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Daniele Nucera che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria” ha scritto su Twitter Enrico Letta, segretario uscente del Pd.

Sono arrivate parole di cordoglio anche dalla neo segretaria Elly Schlein nel suo discorso dopo la vittoria.

Le parole del fratello

“Caro fratello mio, caro Daniele, sarà la notte più lunga e più triste della mia vita. Travolto dal dolore devo trovare la forza per salutarti l’ultima volta. Purtroppo il destino è stato troppo severo con te e ci ha separati troppo presto. Il mio cuore non sarà più lo stesso.

Tuttavia cercherò di andare avanti e di sentirti sempre al mio fianco. Ti ricorderemo per sempre per il tuo buon cuore. La mamma a quest’ora ti avrà preparato il letto com’era solita fare. Questa è l’unica consolazione che ho: saperti in buone mani. Buon viaggio Daniele, riposa in pace” ha scritto Domenico Benito Nucera, il fratello della vittima, sui social.