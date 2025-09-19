Tragedia all'Ecopartenope di Marcianise: tre vittime in un'esplosione mortale

Un'esplosione devastante ha interessato un'azienda di smaltimento rifiuti in Campania, provocando la tragica perdita di tre vite umane e accendendo proteste significative riguardo alla sicurezza sul lavoro.

Un grave incidente si è verificato presso la Ecopartenope, un’azienda di smaltimento rifiuti situata a Marcianise, in provincia di Caserta. L’esplosione, avvenuta durante lavori di manutenzione, ha causato la morte di tre operai, suscitando un’ondata di indignazione e tristezza tra i familiari delle vittime e la comunità locale.

Dettagli dell’incidente

Le prime indagini condotte dai vigili del fuoco rivelano che l’esplosione è stata provocata da un’onda d’urto generata dalla deflagrazione di un serbatoio contenente oli esausti.

I tre operai, identificati come Pasquale Di Vita, Ciro Minopoli e Antonio Diodato, stavano eseguendo lavori di saldatura su una sonda quando una scintilla ha innescato un’esplosione devastante. La forza dello scoppio ha divelto la parte superiore del serbatoio, proiettando gli operai a diversi metri di distanza.

Le vittime e le conseguenze

Le vittime, tutte impegnate in lavori di manutenzione, non hanno avuto scampo a causa della potenza dell’esplosione. Due ulteriori persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non risultano dispersi. La scena dell’incidente ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, con diverse squadre dei pompieri intervenute prontamente per gestire la situazione.

Reazioni della comunità e delle autorità

Subito dopo l’incidente, l’atmosfera nei pressi dell’azienda è diventata carica di disperazione e rabbia. I familiari degli operai deceduti hanno espresso la loro indignazione, chiedendo giustizia e chiarezza su quanto accaduto. Le tensioni sono aumentate, culminando in scontri con i giornalisti presenti, costringendo la polizia a intervenire per riportare la calma.

Indagini in corso

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. Si prevede l’apertura di un fascicolo di reato nei prossimi giorni, basato sulle informazioni raccolte dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco. Le indagini si concentreranno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla gestione dei materiali pericolosi.

Richieste di maggiore sicurezza

Le organizzazioni sindacali, tra cui Cgil Caserta, Cgil Napoli e Cgil Campania, hanno emesso una nota congiunta esprimendo profondo cordoglio per le famiglie delle vittime. Hanno sottolineato che la tragedia rappresenta un fallimento del sistema di sicurezza sul lavoro, chiedendo misure immediate per garantire la sicurezza degli operai. Tra le richieste, si evidenzia la necessità di un piano straordinario per prevenire ulteriori incidenti mortali nei luoghi di lavoro.

