Tragedia Amalfi, ecco il motoscafo distrutto dall'impatto

Roma, 4 ago. (askanews) – Sono le immagini del motoscafo al centro della tragedia in Costiera Amalfitana, dove nel pomeriggio del 3 agosto una turista americana è morta dopo che l’imbarcazione con skipper che aveva noleggiato assieme alla famiglia per un giro a Positano, si è scontrata con il “Tortuga”, un veliero turistico di 40 metri, sul quale viaggiavano circa 80 persone che festeggiavano un matrimonio. La donna è stata sbalzata fuori dal motoscafo ed è stata ferita dall’elica del mezzo; inutili i tentativi di soccorso. Lo squarcio nello scafo corrisponde al punto d’impatto con il veliero.

La vittima che era appena arrivata ad Amalfi, è Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente della filiale americana della casa editrice Bloomsbury che ha pubblicato in Usa la saga del maghetto Harry Potter. Era in vacanza in Italia con il marito Mike, rimasto leggermente ferito e i 2 figli, miracolosamente illesi.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta, le due imbarcazioni sono state post sotto sequestro e gli skipper sottosti ai test tossicologici. Il guidatore del motoscafo risulterebbe positivo ai test.