Tragedia di Ischia, Renzi torna a puntare il dito sul governo Conte

Sulla tragedia di Ischia e dopo le prime schermaglie del 27 novembre Matteo Renzi torna a puntare il dito sul governo guidato da Giuseppe Conte.

Dopo le prime accuse, mitigate dalla assoluta delicatezza di un momento di dolore per le vittime e per gli sfollati, il leader di Italia Viva ha ribadito il concetto sui social.

Ecco cosa ha scritto Renzi dopo alcune sue iniziali dichiarazioni riprese da Il Giornale e di fronte alle puntualizzazioni del leader del M5s sul delicato tema: “Conte dice che il provvedimento di Ischia non era un condono.

L’articolo 25 del suo decreto legge parla esplicitamente di procedure per il condono ad Ischia”. E ancora, come si evince da un post sulla pagina Facebook del leader di Italia Viva: “Giuseppe Conte si deve vergognare!”.

“Vergognare per il condono di Ischia e per aver chiuso l’unità di missione sul dissesto idrogeologico”. Poi la chiosa di Matteo Renzi in ordine ad una sua affermazione più volte ribadita in queste tragiche ore: “Nel 2018 abbiamo chiesto a Conte di fermarsi! C’è un limite alla decenza: oggi lo ha sorpassato”.

In questo contesto Renzi ha voluto ribadire la solidarietà alle famiglie, agli abitanti e ai soccorritori, oltre che “un pensiero commosso a questa terra così bella e così devastata“.