Tragedia di Ravello, parla Gagliano: "La Statale amalfitana è in uno stato di abbandono"

Tragedia di Ravello, parla Gagliano: "La Statale amalfitana è in uno stato d...

Tragedia di Ravello, parla Gagliano: "La Statale amalfitana è in uno stato d...

Tragedia di Ravello, parla Gagliano: "La Statale amalfitana è in uno stato d...

Segnalazioni che vanno avanti da tempo e battaglie quando ormai il peggio è avvenuto, sulla tragedia di Ravello, parla Salvatore Gagliano e dice: “La Statale amalfitana è in uno stato di abbandono“. Il Presidente dell’Associazione per la tutela delle vittime lo ha spiegato dopo il sinistro che ha ucciso Nicola Fusco di Agerola deceduto alla guida di un bus turistico precipitato in una scarpata sulla provinciale che da Ravello porta a Castiglione.

Tragedia di Ravello, parla Gagliano

Ha detto Gagliano: “La vera realtà dei fatti è che dal lontano 1990 sia la S.S. 163 Amalfitana che le strade provinciali versano letteralmente in uno stato di abbandono, senza cura e senza che venga fatto alcun tipo di manutenzione concreta”. E ancora: “Quanto accaduto ieri è una tragedia, ma da parte nostra abbiamo lanciato l’ennesimo allarme in occasione dell’incontro ‘Costiera sicura: strade, mobilità, gestione dei flussi turistici’, organizzato lo scorso 3 marzo alla Provincia di Salerno. Dopo l’incontro, inviammo alle Autorità ed alle Istituzioni una relazione che riassumeva buona parte delle problematiche esistenti”.

L’incontro per discutere il tema e l’esito

E l’esito? Gagliano è tristemente ironico: “Inutile aggiungere che, sebbene siano trascorsi 2 mesi dall’incontro, le nostre osservazioni non hanno ricevuto alcun cenno di riscontro. Ed è singolare ascoltare qualche politico che oggi si erge a risolutore dei problemi, allorquando non è stato presente all’incontro da noi organizzato alla Provincia e né ha dato alcun cenno di riscontro, sebbene invitato e sollecitato”.