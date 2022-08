Tragedia familiare a Torre di Mosto: tenta di uccidere la moglie e si toglie la vita

Ex vigilante tenta di uccidere la moglie con una balestra e poi si toglie la vita

Lunedì 8 agosto Torre di Mosto piange per un tentato omicidio suicidio in Via Roma, pieno centro del paese. Da quanto scoperto durante le prime ricostruzioni dei fatti un uomo ha tentato di uccidere la moglie con una balestra, togliendosi poi la vita a sua volta.

Prova ad uccidere la moglie con una balestra da caccia e poi si suicida a Torre di Mosto

Ex guardia giurata di cinquantasei anni lui, donna di cinquanta lei. Si erano trasferiti da Bari nel 2003 a Torre di Mosto, ma ora non convivevano più da qualche mese. Ignoto il motivo dell’incontro, ma sembra che l’uomo abbia provato a sorprendere la moglie all’ingresso del garage, mentre essa era ancora all’interno della propria macchina aggredendola con una balestra da caccia regolarmente detenuta.

Dopo la feroce aggressione, che ha provocato alla donna ferite gravi ma non letali, l’uomo si è rintanato nel proprio garage togliendosi la vita con la stessa arma. Ad accorgersi del tutto e ad avvertire le autorità sono stati dei conoscenti, che proprio lunedì pomeriggio avevano deciso di andare a trovare la coppia che però, non rispondeva al telefono. La pronta ed immediata richiesta di intervento al 112 ha permesso alla donna i pronti soccorsi utili per salvarsi; sul posto sono arrivati i carabinieri di San Stino di Livenza con il comandante Edoardo Barozzi, e i colleghi della Compagnia di Portogruaro.