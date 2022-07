Tragedia Fano, trovato morto il bimbo di 8 anni

Tragedia in mare nelle acque di Fano: il papà annega e dopo qualche ora viene trovato senza vita anche il figlio più piccolo. Salvo il tredicenne

Arrivano ulteriori dettagli sul dramma familiare che si è consumato a Fano. Dopo la scomparsa di Davide Zandri è morto anche il figlio di 8 anni, mentre l’altro, tredicenne, è riuscito a salvarsi.

La tragedia di Fano

Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della morte di Davide, 44enne padre di famiglia annegato a causa del mare mosso nella spiaggia di Gimarra a Fano.

Ed è stato ritrovato anche il cadavere del piccolo figlio di 8 anni, nei pressi di una scogliera e le operazioni di recupero sono state guidate da parte dei vigili del fuoco e della Guardia costiera e non è stato potuto fare altro che confermare il decesso.

Le condizioni dell’altro figlio

Il figlio tredicenne è invece stato tratto in salvo e immediatamente è stato ventilato prima del trasporto in ospedale, non è in pericolo di vita e la mamma è al suo fianco.

Per il fratello e per papà Davide invece non c’è stato niente da fare.

La ricostruzione

Una mattinata al mare che in poche ore si è consumata in tragedia. Il mare a Fano nelle scorse ore era molto agitato e sulle spiagge sventolava la bandiera rossa, mirata proprio per segnalare che la pericolosità della balneazione. Papà e figli hanno comunque scelto di fare il bagno, che nel giro di pochi minuti si è trasformato in un dramma che ha strappato via le due vite della famiglia.