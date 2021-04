Tragedia in Calabria, ragazzo di 22 anni perde la vita in un incidente stradale autonomo a Catanzaro

Non c'è stato nulla da fare per un 22enne in seguito a un violento incidente stradale contro un muretto, avvenuto nella zona sud di Catanzaro, in Calabria

È di ieri pomeriggio, sabato 17 aprile, la notizia di un drammatico incidente stradale, verificatosi in via Izzi de Falenta nella zona sud del comune di Catanzaro, in Calabria, che è costato la vita ad un ragazzo di soli 22 anni.

Incidente stradale a Catanzaro

Pare che il giovane, Anthony Abbruzzese, alla guida di una Fiat Panda di colore bianco, per cause ancora in fase di accertamento, sia finito contro il muretto di delimitazione di un’aiuola spartitraffico dopo aver perso il controllo della vettura. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto prima che il veicolo prendesse fuoco a seguito dell’impatto e sarebbe morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro se non riporre il corpo privo di vita del giovane all’interno dell’ambulanza.

Fondamentale l’operazione dei Vigili del Fuoco delle sede centrale di Catanzaro, che hanno estinto completamente le fiamme che avvolgevano il mezzo e hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito in attesa del soccorso stradale che ha poi provveduto alla rimozione del mezzo.

Immediato anche l’arrivo dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità.