Tragedia in Costa d'Avorio, morto calciatore di 21 anni

Tragedia sportiva in Costa d’Avorio, dove per cause tutte da definire nelle opportune sedi è morto un giovane calciatore di 21 anni: da quanto si apprende sui siti specializzati e sulle pagine social del club calcistici anche nostrani il povero Moustapha Sylla non ce l’ha fatta.

Costa d’Avorio, morto calciatore di 21 anni

E secondo le notizie che stanno circolando il giovanissimo difensore era da poco arrivato nel team di prima divisione del Racing d’Abidjan. La squadra ivoriana ha spiegato tramite un comunicato ufficiale di cordoglio che Sylla è morto a seguito di un malore sul prato durante l’incontro con il Sol FC. Il calciatore, che aveva solo 21 anni, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Nella sua nuova squadra Moustapha Sylla ci era arrivato a settembre del 2022.

Il tweet di denuncia di Didier Drogba

Su Twitter è comparso anche un post di dolore e vicinanza alla famiglia da parte di Didier Drogba, ex attaccante e capitano della nazionale ivoriana, nonché vecchia e gloriosa conoscenza del calcio italiano. Drogba ha spiegato non senza polemica ed alludendo ad episodi altrettanto tragici del passato recente che che ben 3 calciatori hanno perso la vita nell’arco di 4 anni nella Costa d’Avorio.