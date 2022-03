Tragedia in Florida: ragazzo di 14 anni morto caduto da una giostra del Luna Park

Terribile incidente a Orlando, in Florida: un ragazzino di soli di 14 anni è morto caduto da una giostra del parco divertimenti.

Nella serata di giovedì 24 marzo si è consumata una tragedia al Icon Park di Orlando, in Florida, negli Stati Uniti.

Quella che era iniziata come una serata di spensieratezza, si è conclusa con la morte di un ragazzino di soli 14 anni.

Infatti, il giovane si trovava sulla torre indipendente più alta al mondo, una famosa tipologia di giostra presente in quasi tutti i parchi divertimento. Durante una fase di frenata del gioco, il giovane è scivolato via dalla postazione, cadendo rovinosamente al suolo di fronte allo shock dei presenti. Inutile il disperato tentativo di soccorso e il trasferimento in ospedale.

Le dinamiche e la possibile causa dell’incidente

Una notizia scioccante che ha fatto il giro del Paese e non solo. I passanti che stavano filmando la giostra si sono ritrovati in un attimo reporter di una morte tragica. La società che gestisce il parco ha dichiarato di essere al lavoro insieme alle autorità per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le sue cause.

L’attrazione rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Per l’Icon Park, purtroppo, non si tratta della prima tragedia. Nel settembre del 2020 un ragazzo di 21 anni è deceduto durante un controllo di sicurezza all’ingresso di un’attrazione del parco.