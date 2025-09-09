Tragedia in Nuova Zelanda: padre ucciso dalla polizia mentre era in fuga con i figli

In un tragico epilogo che ha tenuto l’intera Nuova Zelanda col fiato sospeso, Tom Phillips è stato ucciso dalla polizia dopo quasi quattro anni di latitanza con i suoi tre figli. L’incidente è avvenuto lunedì nella cittadina rurale di Piopio, quando le forze dell’ordine hanno tentato di arrestare Phillips dopo una rapina.

Secondo le autorità, Phillips ha aperto il fuoco contro gli agenti, costringendoli a rispondere. Un agente è rimasto gravemente ferito durante lo scontro.

Il contesto della latitanza di Tom Phillips

Tom Phillips, un padre di famiglia, era scomparso nel 2021 in seguito a una disputa per la custodia con la sua ex compagna. Da quel momento, è iniziato un lungo inseguimento da parte delle forze dell’ordine. Durante la sua fuga, Phillips ha vissuto in un accampamento improvvisato in una zona boscosa, dove la polizia ha trovato una serie di armi e munizioni. Le autorità hanno rivelato che i bambini, di età compresa tra 9 e 12 anni, sono stati ritrovati in buone condizioni e sono stati recuperati in sicurezza.

La polizia neozelandese ha rilasciato immagini dell’accampamento dove Phillips si era nascosto, situato in una fitta boscaglia a Waitomo, a circa 190 km a sud di Auckland. Oltre alle armi, sono stati recuperati anche due quadricicli. Il Commissario di polizia Richard Chambers ha dichiarato che il corpo di Phillips è stato trovato dopo una lunga e complessa operazione, caratterizzata dalla consapevolezza che il sospetto fosse “armato” e “pericoloso”.

Le dichiarazioni delle autorità

Richard Chambers ha affermato che la polizia aveva passato anni a valutare il modo migliore per gestire la situazione, consapevole che qualsiasi tentativo di risolvere la questione in modo pacifico sarebbe stato estremamente difficile. “Abbiamo sempre ritenuto che, indipendentemente dai nostri sforzi, gestire una situazione con una persona così motivata sarebbe stata una sfida”, ha detto Chambers in una conferenza stampa.

Il Ministro della Polizia Mark Mitchell ha sottolineato che gli agenti hanno fatto ogni sforzo per risolvere la questione senza perdite di vita. “Questo padre, secondo me, non aveva alcun riguardo per la sicurezza dei suoi figli. Era motivato solo dal suo desiderio di fuggire”, ha commentato Mitchell. La scomparsa di Phillips e dei suoi figli ha generato un’ampia copertura mediatica, attirando l’attenzione di tutto il paese e oltre.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il caso di Tom Phillips ha sollevato interrogativi su come le autorità gestiscono situazioni così complesse, dove la sicurezza dei minori è in gioco. Nonostante le apparenti difficoltà nel rintracciare Phillips, la polizia ha continuato a ricevere segnalazioni nel corso degli anni, ma è riuscita solo recentemente a localizzarlo. L’ultimo avvistamento risale a un mese fa, quando Phillips e uno dei suoi figli sono stati identificati da telecamere di sicurezza mentre tentavano di entrare in un negozio rurale.

Con i bambini ora al sicuro, le autorità stanno cercando di riflettere su come gestire casi simili in futuro, per garantire che la sicurezza dei minori venga sempre messa al primo posto. La vicenda di Phillips rimarrà scolpita nella memoria collettiva neozelandese come un triste promemoria delle complessità legate alla custodia e alla protezione dei minori.