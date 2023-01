Tragedia in Pakistan: bus precipita in un burrone, almeno 39 morti

Il terrificante incidente è avvenuto pochissime ore fa in Telucistan

Immensa tragedia in Pakistan, sconvolto nelle scorse ore da un terribile incidente dove avrebbero perso la vita, stando ai primi aggiornamenti dei media locali, almeno 39 morte.

Si tratta di un bilancio assolutamente provvisorio, che potrebbe essere destinato ad aggravarsi con il passare delle ore.

In base alle ricostruzioni, un bus con 48 persone a bordo sarebbe caduto all’interno di un burrone nella zona del Belucistan: nello schianto con il suolo gran parte dei passeggeri sono morti, mentre almeno altre quattro persone sarebbero rimaste gravemente ferite.

La dinamica dell’incidente

Il mezzo, come riporta TgCom, era partito dalla città di Quetta ed era diretto verso la capitale, Karachi.

Ad un certo punto, mentre stava facendo un’inversione ad U, il mezzo si è schiantato contro uno dei pilastri del ponte che stava attraversando, precipitando poi nel vuoto e prendendo fuoco.

Immediate le operazioni di soccorso

A pochissime ore dalla tragedia le autorità si sono precipitate sul posto per valutare la portata della tragedia e per soccorrere le eventuali persone rimaste ancora incastrate fra le lamiere del mezzo distrutto. Pragativadi riporta a proposito che il bilancio dei morti sarebbe in realtà di almeno 40 persone e che Hamza Anjum, un rappresentante delle forze dell’ordine locali, ha commentato: “I corpi dei morti sono impossibili da riconoscere”.

I pochi superstiti, nel frattempo, sono stati trasportati d’urgenza presso il vicino ospedale di Lasbela..