Tragedia in Sardegna, bimbo di sette mesi si sente male e muore

Lutto cittadino per i funerali e festeggiamenti per le prime comunioni annullati dopo che un bimbo di sette mesi si sente male e muore ad Oniferi

Tragedia in Sardegna dove un bimbo di soli sette mesi si sente male e muore. Secondo quanto riportato dai media territoriali dopo il soccorso immediato il piccolo è spirato in ospedale forse a causa dei postumi di un infarto, ma dovrà chiarirlo un esame tanatologico che potrebbe essere disposto dal magistrato di turno.

La tragedia si è consumata in provincia di Nuoro, nel piccolo paese di Oniferi che ha poco più di 800 abitanti. Tutto è accaduto nella mattinata di sabato 11 giugno.

Muore un bimbo di sette mesi

Il piccolo ha avuto un malore ed è stato elitrasportato immediatamente all’ospedale civile di Sassari: i medici avrebbero ipotizzato i postumi di un attacco cardiaco. I genitori avevano chiamato il 118 e i medici erano riusciti a rianimarlo.

Una volta stabilizzato il bambino è stato trasportato con l’elisoccorso in condizioni già molto serie. Condizioni che purtroppo sono peggiorate via via fino al tragico esito. La piccola comunità di Oniferi è sconvolta.

Niente festa e lutto cittadino

I genitori del bimbo, il loro terzogenito, sono molto conosciuti in paese a la sindaca del centro del Nuorese Stefania Piras ha annullato la giornata di festa prevista oggi, 12 giugno, per la celebrazioni delle prime comunioni.

In paese verrà proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Funerali che dovranno svolgersi solo dopo che la procura avrà deciso in ordine ad una eventuale autopsia.