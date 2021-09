Tragedia in Scozia, muore di cancro pochi giorni dopo il matrimonio: Rio Anderson sapeva che sarebbe morta ma ha voluto sposarsi ad ogni costo

Una terribile tragedia si è verificata in Scozia, dove una giovane mamma muore di cancro pochi giorni dopo il matrimonio: La spumeggiante Rio Anderson, “Bubbly Rio” per gli amici, lascia un marito e quattro figli. Rio è morta a sole due settimane dalle nozze con l’uomo che amava, Lee.

A dare notizia della triste vicenda della donna il Daily Record, che ha rilanciato anche la campagna di raccolta fondi per la famiglia di Rio. La donna è spirata lunedì 6 settembre dopo una lunta lotta contro un tumore al collo dell’utero che le si era diffuso poi anche a polmoni, alla milza, al diaframma e allo stomaco.

Muore di cancro dopo il matrimonio, Rio e il coraggio di coronare il suo sogno

Rio ha lasciato con il padre quattro splendidi figli, di un anno, due, poi 8 e 12 anni. Quel maledetto cancro le era stato diagnosticato poco prima del suo trentesimo compleanno che cade il primo maggio. Rio era originaria della cittadina di Fort William ma ormai risiedeva a Kilmarnock, la città del suo compagno e marito che aveva impalmato il 28 agosto in un pub locale e alla presenza di pochi amici selezionati.

Si erano conosciuti e fidanzati durante il lockdown del 2020.

Prima i fiori d’arancio, poi lotta e muore di cancro dopo il matrimonio

Purtroppo Rio aveva iniziato a peggiorare rapidamente e il 3 settembre era stata costretta dal tumore ad un ricovero presso l’Ayrshire Hospice, specializzato in assistenza sul fine vita, dove era morta il 6 settembre. A tenere viva la memoria di “Bubbly Rio” ed a lanciare la campagna di crowdfundig per la famiglia ci aveva pensato la cugina Donna Mosson Wales, che ha dichiarato al Daily Record: “Ha lasciato un enorme buco nella vita di tutti e ci mancherà molto.

Aveva una personalità molto frizzante e amorevole e viveva per i suoi figli e la sua famiglia. La nostra famiglia e i nostri amici intimi stanno tutti cercando inutilmente di farsi una ragione di questa perdita, tuttavia il ricordo di Rio vivrà attraverso i suoi bambini”.

Rio Morrison muore di cancro dopo il matrimonio, ma fa in tempo a diventare la signora Anderson

Donna ha detto al Record che Rio desiderava disperatamente sposare il partner Lee nelle ultime settimane prima di prendere la difficile decisione di entrare in un ospizio per le cure di fine vita. Ha continuato: “Era Rio Morrison fino a quando non ha realizzato il suo sogno e si è sposata con Lee dopo che amici intimi si sono radunati e hanno organizzato un magico giorno di nozze”. Poi la chiosa amara: “Nonostante quanto fosse malata, Rio desiderava disperatamente andare fino in fondo e vivere il loro grande giorno con la famiglia e gli amici stretti al loro fianco. Era determinata a non andare presso l’Hospice e Lee e altri membri della famiglia si erano presi cura di lei a casa, ma sapeva che era ora”.