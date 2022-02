Tragedia in Texas, uomo uccide 4 familiari e fra le vittime c’è un bimbo

Tragedia della follia in Texas, dove nella cittadina di Corsicana un uomo uccide 4 familiari incluso un bambino di quattro anni e spara agli agenti

Tragedia della follia la scorsa notte fra il 5 ed il 6 febbraio in Texas dove un uomo di 41 anni uccide 4 familiari, fra le vittime c’è un bimbo di soli quattro anni, figlio della sua ex compagna.

Texas, uomo uccide 4 familiari: la folle strage messa in atto da Kevin Milazzo a Corsicana

Secondo quanto riportano i media della zona di Dallas il pluriomicida, Kevin Milazzo, ha compiuto la strage ed ha tentato la fuga, poi si è sparato in testa appena ha visto che la polizia che lo braccava lo aveva circondato. Milazzo era residente a Corsicana, una cittadina a poca distanza da Dallas, e nel corso della mattanza che ha messo in atto ha ferito anche tre persone.

Ecco chi sono le vittime dei colpi del folle: fra loro la madre e il figlio

Per quattro di loro invece non c’ stato nulla da fare: i colpi di pistola di Kevin li hanno raggiunti ed uccisi. Ma chi erano le vittime? Il patrigno dell’uomo, William Mimms, di 68 anni, la madre, Connie Mimms, di 61 anni, il figlio di 21 anni, Joshua Milazzo, e il figlio di 4 anni della sua ex fidanzata.

Due conflitti a fuoco e poi la decisione di farla finita con un colpo in testa

Sempre i media spiegano che Milazzo è stato protagonista di due conflitti a fuoco con la polizia, a Corsicana e nella vicina cittadina di Frost che aveva raggiunto dopo la strage. Il 41enne avrebbe accennato una fuga in auto ma ad un certo punto, vistosi circondato in auto dalle pattuglie della polizia, ha fermato il veicolo e si è sparato un colpo fatale alla testa.