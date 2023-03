Tragedia in volo: passeggero perde la vita per una forte turbolenza

Il passeggero di un aereo privato (un Bombardier Challenger 300) è morto in volo nelle scorse ore, a causa di una forte turbolenza.

La turbolenza ha scosso i passeggeri a bordo del velivolo in modo particolarmente violento: uno, purtroppo, è morto per le ferite riportate dopo essere stato sbalzato da una parte all’altra del mezzo, anche se le autorità ancora non hanno specificato di che tipo di lesioni si tratti.

L’organo NTSB (il National Transportation Safety Board) ha pubblicato nelle scorse ore un cinguettio per informare l’opinione pubblica nel merito della questione:

Secondo il comitato regolatore dell’aviazione statunitense, un pilota stava volando dall’aeroporto Dillant-Hopkins Airpor a Keene nel New Hampshire ed era diretto verso l’aeroporto Leesburg Executive in Virginia, quando è stato costretto ad un cambiamento di rotta. Il motivo dietro il dirottamento, stando all’autorità aeroportuale del Connectictut, potrebbe essere stato legato ad un’emergenza medica a bordo.

Al momento della turbolenza sul velivolo erano presenti tre passeggeri, fra cui quello che sarebbe deceduto a bordo, e due membri dell’equipaggio.

NTSB is investigating the March 3 turbulence event involving a Bombardier Challenger 300 airplane that diverted to Windsor Locks, Connecticut and resulted in fatal injuries to a passenger.

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 4, 2023