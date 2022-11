Recuperata la seconda vittima della frana a Casamicciola. Il cadavere è stato trovato in una camera da letto, si tratta di una bambina.

Il bilancio della tragedia di Ischia si aggrava.

Trovata la seconda vittima a Casmicciola, in una camera da letto. Il cadavere appartiene ad una bambina, ma per il momento non si conosce l’identità.

Tragedia Ischia, recuperata la seconda vittima: è una bambina

Sale a due il numero delle vittime della frana di Casamicciola, sull’isola di Ischia. Il corpo senza vita di una bambina di 5 o 6 anni è stato trovato nella parte alta di Casamicciola, la zona maggiormente colpita dalla frana che si è verificata all’alba di sabato 26 novembre, dove si stanno concentrando le operazioni di ricerca dei dispersi.

Il corpo della piccola è stato trovato in una camera da letto, accanto ad un materasso, in una casa che è stata completamente travolta dalla frana. Ci sono ancora 10 dispersi, tra cui i genitori e il fratello della piccola, così come gli zii che abitavano poco distante.