Tragedia Mottarone: interrogatori ancora in corso, ‘si prosegue a oltranza’**

Stresa, 25 mag. (Adnkronos) – Non si fermano gli interrogatori in caserma a Stresa (Verbania) dove i carabinieri stanno ascoltando sei dipendenti dell’azienda che gestisce l’impianto della funivia in cui hanno perso la vita 14 persone. "Si prosegue a oltranza, vogliamo avere un quadro preciso", spiega una fonte che dal pomeriggio, intorno alle 17, sta ascoltando i testimoni.

Per qualcuno, da quanto emerge, la posizione è cambiata e ci sono i primi iscritti nel registro degli indagati.