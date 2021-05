Tragedia Mottarone: Sibilia, 'annullato programma in Campania in rispetto vittime'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "In segno di rispetto per le vittime del disastro occorso oggi in Piemonte, e per gli impegni evidentemente sopraggiunti a seguito di tale immane tragedia, riteniamo doveroso annullare gli impegni, pure importanti, di domani 24 maggio a Napoli, Giugliano, Salerno e Sala Consilina".

Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

"Vi sarà una occasione più consona in futuro per onorare gli impegni assunti: ora ci raccogliamo, con tutto il governo ed ogni cittadino italiano, intorno al dolore delle famiglie che piangono i loro cari periti nel crollo della funivia a Stresa. Preghiamo – conclude – per la salvezza dei due giovani superstiti".