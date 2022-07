Tragedia negli Usa, padre e tre figli trovati morti in fondo al lago

Nessuna traccia di lui dall'inizio del mese, poi le ricerche spasmodiche a alla fine l'orrore: padre e tre figli trovati morti in fondo al lago

Una terribile tragedia scuote gli Usa, con un padre ed i suoi tre figli trovati morti in fondo al lago. Kyle Moorman e i suoi bambini erano usciti in auto ad Indianapolis, nello stato dell’Indiana per pescare ma non sono mai arrivati né al pontile né a casa del fratello di Kyle, e i loro corpi sono stati trovati in fondo al lago all’interno dell’auto.

Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione del fratello di Kyle, che non aveva bisto arrivare nessuno ed aveva allertato la polizia.

Trovati morti in fondo al lago

La tragedia era in agguato e i quattro corpi sono stati trovati tutti assieme sul fondo del lago: i corpi non sono stati ancora identificati con certezza perché sono parzialmente riconoscibili ma tutto indica che si tratti del 27enne Kyle Moorman e dei suoi figli Kyran, di un anno, Kyannah, di due anni e Kyle Moorman II, di cinque anni.

Kyle aveva altri due figli che sono rimasti a casa. I sommozzatori avevano fatto scattare le ricerche dopo che erano affiorati alcuni resti di un uomo adulto da un punto preciso del lago.

Polizia al lavoro per identificare i corpi

Dalla polizia fanno sapere che “stiamo ancora lavorando per identificare le persone coinvolte, ma tutti gli elementi indicano che si tratta della famiglia Moorman”. E ancora: “Il medico legale della contea di Marion farà tutte le identificazioni e stabilirà una causa dei morte”.

I media dicono che Kyle Moorman era stato sentito al telefono l’ultima volta nella tarda serata del 6 luglio. Una sorella dell’uomo scomparso ha detto che l’ultimo contatto telefonico con la cella è stato proprio vicino al lago poco dopo la mezzanotte del 7 luglio. La polizia è al lavoro per determinare le cause del tremendo incidente.