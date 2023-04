Tragedia nel Bolognese, muore boscaiolo travolto da albero

Tragedia sull’Appennino Bolognese, dove muore un boscaiolo morto travolto da un albero. Da quanto si apprende in queste ore sui media che hanno dato la notizia un 38enne è stato centrato in pieno sul torace da un grosso fusto che cadeva al suolo. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, 8 aprile, lungo il sentiero della ‘Via degli Dei’, in località Le Croci di Monzuno, sull’Appennino bolognese.

Boscaiolo muore travolto da un albero

I media riportano che la vittima è un boscaiolo di 38 anni. L’uomo purtroppo è morto dopo essere stato schiacciato dal tronco di un albero ad alto fusto. Quell’albero lui lo aveva appena tagliato, solo che il gradiente di discesa deve essere stato calcolato mele e il fusto gli è caduto addosso, finendogli sul torace. La vittima, che ha riportato severi traumi da compressione sul petto, era il titolare di una ditta individuale della zona.

L’allarme del collega ai soccorritori

Quella società era specializzata in questo tipo di interventi e secondo quanto riportato dall’Ansa il 38 enne poi deceduto stava lavorando nell’area boschiva insieme a un collega. Sarebbe stato proprio quest’ultimo che dopo l’incidente ha subito dato l’allarme al 118 ed ad un mezzo di soccorso ad ala rotante.