Tragedia nel Casertano, una persona trovata priva di vita

Una mattinata in terra di Campania funestata da una terribile tragedia avvenuta nel Casertano, dove nelle ore della mattinata di oggi, venerdì 14 aprile, una persona è stata trovata priva di vita. Le scarne informazioni che al momento forniscono i media territoriali dicono che sul posto sono accorsi gli agenti della polizia del Commissariato cittadino che stanno effettuando i rilievi del caso.

Casertano, persona trovata priva di vita

Lo scopo, da quanto si apprende, è accertare i primi elementi che possano far risalire gli inquirenti alle cause della morte del soggetto. Perché “soggetto”? Perché al momento non si sa nulla del sesso e dell’età della vittima. Così come non è dato ancora sapere se la stessa sia deceduta per cause naturali, per un gesto inconsulto o per un’azione violenta. Ma sarebbe troppo facile attribuire a quel decesso subito una “patente criminale”, il dato è che a dare un responso dovranno essere il medico legale, il magistrato di turno prontamente informato e gli operanti della Polizia di Stato che sono sul luogo.

I rilievi sul posto degli agenti

Tornando alle informazioni pervenute si viene a sapere che la tragedia si è verificata nell’estrema periferia di Caserta. A seguito della segnalazione di un automobilista una persona è stata trovata priva di vita in un terreno agricolo. Sul posto è giunta la Polizia che ha avviato i rilievi e i media spiegano anche che sono in corso rilievi ed assunzioni a Sit – sommarie informazioni testimoniali – con possibili testimoni del momenti precedenti al decesso.